По Ровенькам на Луганщине проехала колонна разбитой техники боевиков – СМИ

Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на местных жителей.

Как сообщается, техника двигалась не сплошной колонной, а была разделена временными промежутками. Так, было замечено, как с ул. Карла Маркса на ул. Коммунистическую повернули четыре машины РСЗО БР-21 «Град», пять БМП, три крытых тентованных грузовика и две гаубицы.

В других частях города видели такую же колонну, но состав и количество техники отличались.

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Напомним, вчера вечером на Донетчину прибыла колонна российской техники и около 500 военных РФ.