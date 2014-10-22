По Ровенькам на Луганщине проехала колонна разбитой техники боевиков – СМИ
Вчера около 16:40 по городу Ровеньки прошло несколько колон военной техники и живой силы боевиков.
Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на местных жителей.
Как сообщается, техника двигалась не сплошной колонной, а была разделена временными промежутками. Так, было замечено, как с ул. Карла Маркса на ул. Коммунистическую повернули четыре машины РСЗО БР-21 «Град», пять БМП, три крытых тентованных грузовика и две гаубицы.
В других частях города видели такую же колонну, но состав и количество техники отличались.
Читайте такжеОфицеры РФ недовольны непрофессионализмом и неумением боевиков обращаться с техникойОчевидцы отмечают, что боевые машины выглядели старыми и побитыми. Были сообщения и о полностью разбитой технике, в частности РЗСО «Град», которую буксировали. Техника следовала по направлению к населенному пункту Дьяково.
Напомним, вчера вечером на Донетчину прибыла колонна российской техники и около 500 военных РФ.