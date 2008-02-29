Янукович специально поедет к Морозу, чтобы пожать ему руку

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ намерен сегодня поздравить лидера Социалистической партии Украины Александра МОРОЗА с днем рождения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Как вы знаете, Александр Александрович празднует свой день рождения один раз в четыре года (29 февраля – УНИАН) . Он – человек, который имеет свое место в политике. Я обязательно поеду его поздравить и пожму руку», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.