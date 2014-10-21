Боевики обстреливали один из районов Донецка на протяжении 6 часов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета.

"Вчера, 20 октября с 17 до 22 часов 50 минут обстрелу подвергался Киевский район. В результате попадания снарядов полностью уничтожено частное домостроение №2 по улице Ковалевской, разрушены дома частного сектора 58 по улице Взлетной, 204 по улице Стратонавтов", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Донетчине из-за боевых действий 35 населенных пунктов остаются без светаКроме того, поврежден многоквартирный дом 77 по проспекту Киевскому. Один из снарядов также попал в механический цех №9 завода "Точмаш", что привело к возгоранию.

Были локализованы аварии на распределительных газопроводах, возникшие вследствие артобстрелов. В Куйбышевском районе, по ул. Паскаля 10, Старопартизанская 11, Вахрушева 42, Морозова 15. В Киевском районе по ул. Светлова 1 осколками пробит распределительный газопровод и прекращена подача газа до прекращения активных боевых действий.