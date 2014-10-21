Савченко назначили еще одну психиатрическую экспертизу

Об этом со ссылкой на ее адвоката Николая Полозова сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

"Во вторник следователь вызвал защиту для ознакомления с постановлением о назначении экспертизы", - заявил Полозов.

Адвокат также добавил, что во время встречи со следователем его, вероятно, известят о дате рассмотрения ходатайства о продлении ей срока ареста.

Читайте такжеСуд по делу Савченко соберется сразу же после выборов в Раду"Вопрос только в том, будет ли она доставлена на заседание из института имени Сербского или нет. Уголовно-процессуальный кодекс позволяет рассмотреть ходатайство заочно, если обвиняемый находится на стационарной психиатрической экспертизе", - отметил Полозов.

Как сообщал УНИАН, Савченко была задержана боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в воронежском СИЗО. Затем Савченко перевели из Воронежа в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

27 августа Советский районный суд Воронежа продлил срок содержания под стражей Савченко до 30 октября. 13 октября суд в Москве должен был рассмотреть жалобу Савченко на назначение ей стационарной психиатрической экспертизы. Однако в тот день Савченко вместо суда была доставлена в Институт имени Сербского для прохождения психиатрической экспертизы, несмотря на жалобу защиты. Из-за отсутствия Савченко заседание Басманного суда Москвы было отложено на 11 ноября.