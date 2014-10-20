Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Украине

На встрече речь пойдет о ходе выполнения минских договоренностей и контроль за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Среди тем дискуссии может быть усиление миссии ОБСЕ, которая наблюдает за развитием ситуации, сообщает Радио Свобода.

По сообщениям из дипломатических источников, министры иностранных дел стран ЕС не будут принимать решение о сокращении или ужесточение санкций против России за ее действия в Украине.

Читайте такжеВ ЕС заявили, что продолжение Путиным войны на Донбассе приведет к еще большим санкциямЛюбые решения по этому вопросу возможны позже, после обсуждения вопроса Комитетом постоянных представителей стран Евросоюза, которые должны поднять эту тему до конца октября.

Среди других тем обсуждения министров - борьба с распространением вируса эболы, противостояние с боевиками группировки «Исламское государство» и т.д.