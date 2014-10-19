ОБСЕ отказалось от использования немецких беспилотников

09:51, 19 октября 2014
Политика
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В ОБСЕ решили повременить с использованием немецких беспилотников для мониторинга ситуации в Донбассе. Причиной стало предложение Берлина привлечь к управлению беспилотниками солдат бундесвера.

REUTERS

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Deutsche Welle.

«Мы рады любому предложению помощи от стран-членов нашей организации. Однако участие военнослужащих противоречит мандату нашей миссии в Украине», — сказал представитель организации.

В Берлине с пониманием отнеслись к позиции ОБСЕ, однако оставили свое предложение направить в Донбасс беспилотники в силе.

Правительство Германии предложило свои услуги ОБСЕ 10 октября. Возможную отправку двух дронов на восток Украины поддержала и Франция.

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В начале октября на Донбасс прибыли четыре беспилотника, не оснащенных вооружением. Они используются для мониторинга за украино-российской границей.

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