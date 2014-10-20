В Украине хотят создать аналог американского Агентства нацбезопасности
02:30, 20 октября 2014Политика
1
В Украине давно назрела необходимость создания специальной разведывательной службы для ведения радиотехнической разведки, типа американского Агентства национальной безопасности (АНБ).
В Украине могут создать аналог американского АНБ / Радио Свобода
Такое мнение в интервью ZN.UA высказал Игорь Смешко, новоназначенный глава Комитета по вопросам разведки при президенте Украины.
По его словам, в рамках создаваемой Национальной разведывательной программы предстоит собрать воедино службы, отвечающие за контроль телекоммуникаций.
Читайте такжеВ Украине разработают национальную разведывательную программу
"Во всех странах мира радиотехнические и телекоммуникационные средства государство объединяет в одной руке — это АНБ США, это ФАПСИ в РФ. Такое решение диктует наше время — время современных информационных технологий" - отмечает он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter