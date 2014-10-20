В Украине хотят создать аналог американского Агентства нацбезопасности

02:30, 20 октября 2014
Политика
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В Украине давно назрела необходимость создания специальной разведывательной службы для ведения радиотехнической разведки, типа американского Агентства национальной безопасности (АНБ). 

Игорь Смешко / Радио Свобода

Такое мнение в интервью ZN.UA высказал Игорь Смешко, новоназначенный глава Комитета по вопросам разведки при президенте Украины.

По его словам, в рамках создаваемой Национальной разведывательной программы предстоит собрать воедино службы, отвечающие за контроль телекоммуникаций.

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"Во всех странах мира радиотехнические и телекоммуникационные средства государство объединяет в одной руке — это АНБ США, это ФАПСИ в РФ. Такое решение диктует наше время — время современных информационных технологий" - отмечает он.

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