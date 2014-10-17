ЦИК требует от Рады немедленно определиться с территориальным делением Донбасса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, это решение было обусловлено чрезвычайной важностью качественной подготовки проведения указанных выборов.

В Комиссии напомнили, что 16 октября президент Украины подписал принятый парламентом закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Кроме того, этим законом на 7 декабря 2014 года назначены внеочередные выборы депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых, городских голов в отдельных районах Донбасса.

«При этом установлено, что административные единицы, в которых вводится особый порядок местного самоуправления, определяются решением Верховной Рады», - отметили в ЦИК.

Читайте такжеЦИК передал бюллетени заграничным участкам«Учитывая, что, согласно закону "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов", избирательный процесс начинается за 50 дней до дня внеочередных местных выборов, в этом случае он должен начаться 18 октября 2014 года. А следовательно, в соответствующих субъектов избирательного процесса возникает обязанность на осуществление действий и принятие решений, предусмотренных законом, в установленный им срок», - отмечается в сообщении.

При этом в ЦИК акцентируют на том, что «неопределение же в ближайшее время парламентом районов, городов, районов в городах, поселков и сел, где 7 декабря должны состояться внеочередные местные выборы, может создать риск для своевременного осуществления указанными субъектами избирательных процедур, предусмотренных законом».