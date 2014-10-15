Порошенко оставит Полторака министром обороны в новом Кабмине
13:26, 15 октября 2014Политика
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Президент Петр Порошенко намерен оставить Степана Полторака на должности министра обороны в новом правительстве после выборов.
Порошенко хочет оставить Полторака в новом Кабмине / фото УНИАН
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в "Твиттере".
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"После выборов планирую подать кандидатуру Полторака в новом правительстве", - заявил президент, представляя нового министра личному составу, передает Святослав Цеголко.
Порошенко представив Полторака особовому складу: після виборів планую подати кандидатуру Полторака у новому уряді
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 15 октября 2014
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