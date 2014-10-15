Порошенко оставит Полторака министром обороны в новом Кабмине

Президент Петр Порошенко намерен оставить Степана Полторака на должности министра обороны в новом правительстве после выборов.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в "Твиттере". Читайте такжеГенерал-полковник Степан Полторак стал министром обороны Украины "После выборов планирую подать кандидатуру Полторака в новом правительстве", - заявил президент, представляя нового министра личному составу, передает Святослав Цеголко. Порошенко представив Полторака особовому складу: після виборів планую подати кандидатуру Полторака у новому уряді — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 15 октября 2014

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