На Луганщине погибли двое украинских силовиков, шестеро ранены

Об этом сообщает председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль.

По данным пресс-службы Москаля, с 9.00 до 9.30 боевики из Веселой Горы обстреливали из минометов ТЭС в г. Счастье. Разрушений и жертв нет.

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Возле с. Смиле Славяносербского района разведывательная группа 80-й аэромобильной бригады вступила в бой с боевиками батальона террористов “Дон”, которые пытались проникнуть вглубь Украины. Жертв и раненых с нашей стороны нет, есть ли убитые и раненые среди боевиков - неизвестно, поскольку после огневого контакта они убежали.

С 11.50 до 12.20 продолжался минометный обстрел 32-го поста Нацгвардии в районе Бахмутки. После этого боевики предприняли штурм блокпоста, пытаясь захватить его. На помощь Нацвардии прибыла 80-я аэромобильная бригада. Начался бой, в результате которого штурм был отбит, но наши военные потеряли два БТРа, кроме того, один офицер и трое солдат ранены.

В 15.10 был осуществлен обстрел блокпоста 128-й бригады Вооруженных Сил Украины возле м. Станица Луганская. Ранен 1 боец.

Вчера военные 24-й бригады в районе с. Трехизбенка Славяносербского района наткнулась на установленные диверсионно-разведывательными группами растяжки с гранатами. К сожалению, двое военных погибли, 1 ранен.

В 9.50, 10.40 и 11.20 боевики обстреляли из минометов позиции 128-й бригады ВСУ возле пгт Чернухино Попаснянского района. А потом уже из “Градов” - батальон милиции “Чернигов”, который несет службу в этом же в пгт. Потерь нет.

Сегодня в 6.00 начался минометный обстрел позиций наших военных из Перевальского района. Стреляют боевики атамана Козицина. Данных о потерях нет.