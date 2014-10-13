На Донбассе боевики используют оружие, которое разрывает все в голове - СМИ
04:31, 13 октября 2014Политика
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Против украинских военных было применено современное оружие.
REUTERS
Об этом заявила мама погибшего участника антитеррористической операцииЛюдмила Манюк в эфире программы "Храбрые сердца" на телеканале "1+1".
По ее словам, применяемое оружие когда-то было только в футурологической литературе. Речь идет о магнитно-резонансном оружии, которое применили 11 сентября под Дебальцево в Донецкой области. Манюк также объяснила, что этот вид вооружения приводит к тому, что "разрывается все в голове".
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"Я надеюсь, что после окончания войны мы будем судить всех преступников за их исследования и убийства", - добавила женщина.
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