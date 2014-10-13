На Донбассе боевики используют оружие, которое разрывает все в голове - СМИ

Об этом заявила мама погибшего участника антитеррористической операцииЛюдмила Манюк в эфире программы "Храбрые сердца" на телеканале "1+1".

По ее словам, применяемое оружие когда-то было только в футурологической литературе. Речь идет о магнитно-резонансном оружии, которое применили 11 сентября под Дебальцево в Донецкой области. Манюк также объяснила, что этот вид вооружения приводит к тому, что "разрывается все в голове".

Читайте такжеBloomberg: Украинская армия согласилась прекратить артобстрелы, что является основным условием для отвода войск

"Я надеюсь, что после окончания войны мы будем судить всех преступников за их исследования и убийства", - добавила женщина.