В "ЛНР" экс-беркутовца назначили "министром обороны" – СМИ

Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных структурах сообщает издание "Информатор".

Как сообщается, Бугров был уволен из милиции за превышение служебных полномочий, а после увольнения отправился на заработки в Россию.

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