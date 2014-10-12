В "ЛНР" экс-беркутовца назначили "министром обороны" – СМИ
09:04, 12 октября 2014Политика
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Луганский боевик Олег Бугров, возглавляющий «министерство обороны» в так называемой «Луганской народной республике», ранее работал в луганском «Беркуте».
REUTERS
Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных структурах сообщает издание "Информатор".
Как сообщается, Бугров был уволен из милиции за превышение служебных полномочий, а после увольнения отправился на заработки в Россию.
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