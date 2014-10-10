В Польше уверены, что ЕС должен участвовать в переговорах о возобновления мира на Донбассе
Маршалок говорит, Европа показывает свое единство тем, что здесь Ирландия, Литва, Швеция, Дания и Польша.
Маршалок Сената Республики Польша Богдан Борусевич считает, что ЕС должен принять участие в переговорном процессе относительно возобновления мира на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время интервью в Киеве, отвечая на вопрос, видит ли он возможность и необходимость привлечения ЕС, в частности Польши, к соответствующему переговорному процессу.
Борусевич заметил, что Европа обеспокоена агрессией против Украины. "Мы показываем единство Европы тем, что мы здесь: Ирландия, Литва, Швеция, Дания и Польша", - сказал он.
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Относительно возможности усиления переговорного процесса через привлечение представительства ЕС, Борусевич сказал: "Я считаю, что Европейская комиссия должна принять участие в этих переговорах. Она представляет всю Европу".
Как сообщалось, переговоры относительно урегулирования конфликта на Донбассе проходят при участии представителей Украины, России и ОБСЕ.
20 сентября участники этой трехсторонней контактной группы подписали в Минске меморандум к протоколу о прекращении огня, согласно которому обе стороны конфликта должны отвести свое вооружение на 15 километров.