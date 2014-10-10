Турчинов призвал ЕС ужесточить санкции против России

Об этом он заявил во время совещания с руководителями парламентов европейских стран в Киеве. Александр Турчинов отметил, что визит европейских спикеров - это проявление солидарности народов Дании, Ирландии, Литвы, Польши и Швеции с Украиной.

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"С начала сентября зарегистрировано более тысячи случаев нарушения боевиками режима прекращения огня, в результате чего продолжают гибнуть украинские военные и гражданское население", - сказал украинский спикер.

В связи с этим он отметил, что "для международного сообщества вопрос стоит не о снятии санкций против России, а об их ужесточении до окончательного выведения российских войск и российских наемников с востока Украины и освобождения захваченного Москвой Крыма".

“Мы будем благодарны за поддержку вашими государствами инициатив по ужесточению санкций против Российской Федерации, за поддержку решений о предоставлении помощи для восстановления Донбасса”, - сказал председатель Рады.