Четверть белорусов готовы воевать против России - опрос

Если бы Россия вооруженным путем попыталась присоединить к себе всю территорию Беларуси или ее часть, то почти 26 процентов белорусов сопротивлялись бы с оружием в руках. Тем не менее вступать в НАТО большинство белорусов не хочет, сообщает "Радио Свобода".

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования общественного мнения, проведенного в сентябре 2014 года независимыми социологами НИСЭПИ. Были опрошены 1506 респондентов.

Читайте такжеБеларусь запретит пересекать свою границу пешком

Отвечая на аналогичный вопрос в июне, только 14 процентов белорусов ответили, что сопротивлялись бы с оружием в руках, в то время как 47 процентов стремились бы приспособиться к новой ситуации, а 16 процентов приветствовали бы подобные изменения.

В сентябре уменьшилось количество тех, кто считает, что он приспосабливался бы к новой ситуации (40 процентов), и количество тех, кто приветствовал бы такие изменения (13 процентов). Количество белорусов, готовых бороться с оружием в руках, выросло вдвое.

Отвечая на вопрос «Если бы страны НАТО попытались вооруженным путем изменить политику Беларуси, как бы Вы действовали?», 26 процентов респондентов сказали, что боролись бы с оружием в руках, 40 процентов стремились бы приспособиться к новой ситуации, в то же время около 10 процентов приветствовали бы такие изменения.

Как установил опрос, белорусы в большинстве против присоединения Беларуси к НАТО и против размещения на территории страны российских авиабаз. Отвечая на вопрос «Нужно ли Беларуси стремятся вступить в НАТО?», 71 процент ответил «нет», что на 10 процентов больше по сравнению с ответами в июне этого года. Против размещения на территории Беларуси российских авиабаз более 45 процентов опрошенных.

Ранее сообщалось, что 45% украинцев хотят закрытых границ с Россией.