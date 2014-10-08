Санкции против России могут быть ужесточены - МИД Польши

Об этом министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына сказал в интервью телеканалу Polsat News 7 октября, передает Радио Свобода.

Нарушения прекращения огня на востоке Украины, по его словам, повлекло возобновление дипломатического давления на Москву. Западные государства обвиняют Россию в оказании военной поддержки сепаратистам, Кремль отрицает эти утверждения.

Читайте такжеНуланд требует от РФ выполнения "всех до одного" минских пунктов для снятия санкций«Если Россия не изменит свою политику, санкции будут ужесточены, и они дадут о себе знать еще больше», - подчеркнул Схетына.

«Все европейские страны говорят в один голос, вместе с Австралией, США и Канадой. Свободный мир говорит «нет» такой политике», - добавил министр.

Схетына был назначен министром иностранных дел в сентябре. Его предшественник, Радослав Сикорский, был избран спикером польского парламента.