Журналист: Победа кандидата на округе стоит не меньше $ 200 тысяч

Об этом рассказал в интервью НВ журналист Сергей Лещенко, баллотирующийся в парламент по списку партии Блок Петр Порошенко.

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"Мне один знакомый мажоритарщик, который уже избирался в округе, говорит: "Я иду сейчас повторно, уже работал в этом округе. Ему доверяют, но все равно ему необходимо $ 200 тыс. только на агитацию, чтобы хотя бы визуально его знали избиратели, знали, что он баллотируется, - рассказывает журналист. - А чтобы контролировать и защищать результат, чтобы были члены комиссии, наблюдатели, которые, конечно, не будут работать бесплатно… Это большой самообман – думать, будто они везде работают за те мизерные деньги, которые им платят".

По его словам, если таких денег на кампанию нет, и человек становится депутатом по мажоритарному округу за чужие деньги, он попадает в зависимость от тех, кто финансирует его кампанию. Во-первых, от политического лидера, партия которого выдвигает кандидата.

Во-вторых, депутат попадает в прямую зависимость от человека, который непосредственно дает деньги на выборы.

"Ты в определенной степени представляешь его интересы, потому что он оплатил тебе кампанию, - говорит Лещенко. - Но ты еще и несвободен в праве уйти из политики, поскольку человек, в тебя инвестировал. Он не позволит тебе хлопнуть дверью, если что-то пойдет не так. Он сделал инвестицию и надеется, что ты будешь ее отрабатывать".

Попадая в Раду по списку, депутат гораздо более свободен в своем праве не идти на компромиссы с совестью, если на него давят политические лидеры.