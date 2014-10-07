Великобритания поддерживает продление санкций против РФ

Об этом заявил советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Ким Даррок на встрече с президентом Петром Порошенко, сообщили в пресс-службе главы государства.

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"Мы настоятельно поддерживаем продление санкций в отношении России, пока российские военные не покинут территорию Украины, и это наша четкая позиция в рамках Европейского союза", - сказал Ким Даррок.

Кроме этого, Петр Порошенко и Ким Даррок обсудили украинско-британские шаги для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также состояние выполнения договоренностей между президентом Украины и премьер-министром Великобритании, которые были достигнуты во время саммита НАТО в Ньюпорте.

Президент проинформировал советника британского премьера о поддержке парламентом в первом чтении президентского законопроекта об антикоррупционном бюро. "Это голосование является очень хорошим сигналом консолидации власти и создает хорошую основу для дальнейшей борьбы с коррупцией", - отметил Петр Порошенко. В свою очередь, Ким Даррок заявил о поддержке Великобританией мирных инициатив украинского президента.