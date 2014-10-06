Экс-глава МИД Германии: Украину необходимо принять в ЕС

Об этом он написал в своей статье для газеты Süddeutsche Zeitung, посвященной первой годовщине Майдана, сообщает Die Zeit.

По его словам, направление развития Украины зависит не только от нее самой, но и от решений Евросоюза.

"Судьба страны решается не только на поле битвы, но и прежде всего на полях экономики, права, управления и политики", – считает он.

По мнению Фишера, речь идет о будущем европейского государственного и мирного порядка, поэтому вопрос Украины имеет для Европы решающее значение. По его мнению, Запад только сейчас это осознал.

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Экс-министр добавил, что поворот Украины в сторону России имел бы радикальные последствия для безопасности Европы.

"Европа в таком случае значительно изменилась бы – в худшую сторону", – добавил Фишер.

Он также считает, что в нынешней ситуации в Украине также есть вина Запада. По его мнению, после холодной войны страны ЕС недооценили значение Украины для европейского устройства и предоставили слишком мало поддержки модернизации страны. Фишер убежден, что успех украинской революции также зависит от действий Запада.

Источник: Украинская правда