Путин запретил в России ночные митинги

Соответствующий закон выложен на официальном интернет-портале правовой информации России.

Согласно изменениям митинги и демонстрации не могут начинаться ранее 7 и заканчиваться позднее 22 часов текущего дня по местному времени.

Эти изменения не касаются публичных мероприятий культурного содержания и событий, приуроченных к памятным датам России.

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Госдума приняла поправки к закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 19 сентября 2014 года. 1 октября их одобрил Совет Федерации.

Ранее сообщалось, что Путин обещал не блокировать интернет.