Путин запретил в России ночные митинги
17:52, 06 октября 2014Политика
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Президент РФ подписал изменения в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
REUTERS
Соответствующий закон выложен на официальном интернет-портале правовой информации России.
Согласно изменениям митинги и демонстрации не могут начинаться ранее 7 и заканчиваться позднее 22 часов текущего дня по местному времени.
Эти изменения не касаются публичных мероприятий культурного содержания и событий, приуроченных к памятным датам России.
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Госдума приняла поправки к закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 19 сентября 2014 года. 1 октября их одобрил Совет Федерации.
Ранее сообщалось, что Путин обещал не блокировать интернет.
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