В России заочно арестовали руфера Mustang Wanted

16:42, 06 октября 2014
Политика
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Московский городской суд постановил арестовать украинского руфера, известного под прозвищем Mustang Wanted.

zyalt.livejournal.com

По делу в качестве подозреваемых проходят шесть человек, и лишь 19-летний руфер Владимир Подрезов находится в СИЗО, передает Русская служба Би-би-си.

В то же время, суд оставил без изменения меру пресечения в виде ареста Подрезову, обвиняемому в том, что он вместе с соучастниками покрасил звезду на шпиле московской высотки в цвета украинского флага.

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Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Украина отказалась выдавать руфера Mustang Wanted российскому интерполу. Кроме того, МВД наградило его именным оружием.

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