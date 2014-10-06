Le Monde: Беспилотники из Германии и Франции помогут следить за перемирием в Украине

В статье, которая называется «Французские и немецкие беспилотники будут контролировать режим прекращения огня в Украине», опубликованной во французской газете Le Monde, сообщается о том, что Франция и Германия «в ближайшие дни» направят беспилотники в восточную Украину для наблюдения за режимом прекращением огня, сказал министр обороны Жан-Ив Ле Дриан в воскресенье 5 октября.

Он сказал, что прекращение огня в Украине соблюдается везде кроме Донецка. «Нужно на самом деле сделать все необходимое, чтобы режим прекращения огня соблюдался, и чтобы полностью соблюдалась буферная зона», – сказал он в «Большом жюри», совместной передаче телеканала RTL, радио LCI и газеты Le Figaro.

«Вместе с немцами мы думаем над тем, как мы совместными усилиями можем усилить контроль над соблюдением режима прекращения огня и буферной зоны. Немцы и французы с представителями ОБСЕ [Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе] обсуждают вопрос о том, как гарантировать выполнение соглашения о прекращении огня. Мы собираемся отправить наши беспилотники в ближайшие дни, чтобы защитить все это, мы хотим помочь в соблюдении режима прекращения огня. (...) В данный момент мы занимаемся организацией этого».

Частые нарушения

В прошлом месяце Франция и Германия предложили направить беспилотники для контроля над соблюдением режима прекращения огня, который все чаще и чаще нарушается. Представитель Министерства иностранных дел Германии сообщил, что Берлин и Париж начали предварительное обсуждение.

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После относительного затишья, которое последовало за заключением мирного договора в Минске 5 сентября между Киевом и мятежниками при участии представителей России и ОБСЕ, в последние дни интенсивность боевых действия снова увеличилась, в результате чего поступают сообщения о все большем количестве жертв среди мирного населения и украинских военных, двое из которых были убиты за последние сутки.

В пятницу украинские власти обвинили российских военных в том, что они оказывают поддержку мятежникам, которые не перестают атаковать Донецкий аэропорт на востоке страны. Россия отрицает любую причастность к конфликту на востоке Украины, во время которого, по данным ООН, погибло более 3500 человек с того момента как пророссийские сепаратисты взяли в руки оружие в апреле. В НАТО подтвердили, что сотни российских солдат по-прежнему находятся на территории Украины.