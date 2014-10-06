Нуланд приезжает в Украину обсудить реформы и статус конфликта на Донбассе

По этому поводу Госдепартамент обнародовал заявление, в котором говорится, что с украинскими высокопоставленными лицами Нуланд «обсудит американскую приверженность в деле оказания помощи реформам в Украине, статус конфликта на востоке Украины и поддержку Соединенными Штатами территориальной целостности Украины», сообщает Радио Свобода.

Визит Нуланд происходит на фоне новых сообщений о нарушениях пророссийскими сепаратистами режима прекращения огня.

Читайте такжеНуланд объяснила, почему в ситуации на востоке Украины нет военного решенияПредставитель информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой сообщил 5 октября, что двое украинских военных погибли в течение последних суток в результате нападений на правительственные войска в нескольких местностях на Донбассе.

Тем временем представители сепаратистов информируют, что три пророссийских боевика были убиты в течение суток в основном во время боя за аэропорт Донецка, который и дальше находится под контролем украинской армии. Уже более недели боевики пытаются выбить украинских военных со стратегического объекта, который после реконструкции был способен принимать крупные военно-транспортные самолеты.