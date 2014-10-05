Луценко: украинцы имеют на выбор два плана - Порошенко или Путина

Советник президента, лидер «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко заявляет, что украинский народ имеет на выбор два плана - план Путина на дезинтеграцию Украины и план Порошенко на построение новой Украины.

Об этом Луценко сказал во время встречи с избирателями на рынке в Кривом Озере (Николаевская область) и призвал общество к единству, сообщает пресс-служба блока.

«Власть можно и нужно критиковать. Но нельзя строить избирательные кампании на ненависти, как это делают некоторые политические силы. Нельзя вбивать клин между властью и народом, между солдатом и генералом. Тот, кто действует так, действует по плану Путина», - сказал он.

По мнению политика, «горячая» фаза войны неизбежно изменится войной «холодной».

Читайте такжеFinancial Times: "Замороженный конфликт" в Украине продолжает разгораться«Нас ждет сложная зима и сложная весна. Путин попытается оставить Украину без газа. Без газа не для дома, а для нашей промышленности. Параллельно он откажется покупать наши товары, чтобы спровоцировать волну безработицы. Но мы все равно должны выстоять», - считает Луценко. При этом он подчеркнул, что залог победы - в единстве.

Луценко напомнил, что Украина всегда проигрывала, когда начинала делиться на берега, конфессии, языки.

«На Майдане мы почувствовали себя едиными и такими должны оставаться. Наше разрушенное единство будет подарком Путину. Он не пожалеет денег, телеканалов и газет, чтобы на Майдан на волне раздора вышли люди в масках и смели власть. Не власть кого-то, а украинскую власть в целом. За этим должна наступить полная дезинтеграция Украины, ее раскол. Поэтому на выбор нынче мы сейчас имеем план Путина и план Порошенко», - убежден Луценко.