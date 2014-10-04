Порошенко поехал на Житомирский бронетанковый завод

Сегодня, 4 октября, президент Украины Петр Порошенко посетит с рабочей поездкой Житомирскую область, сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщили УНИАН в Житомирской облгосадминистрации, согласно предварительным данным, президент побывает на одном из военных полигонов под Житомиром, а также посетит государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" (ЖБТЗ).

Как сообщал УНИАН, в пятницу Петро Порошенко посетил с рабочей поездкой Львов. Во время встречи с общественностью в Львовском национальном университете им. Франко, президент сделал ряд знаковых заявлений. В частности, он сообщил, что решил подписать закон о люстрации и уволить главу Госпогранслужбы Литвина.