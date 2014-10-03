Порошенко опроверг информацию о четвертой волне мобилизации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время пресс-конференции во Львове.

Он также отметил, что более актуальным является вопрос оснащения армии.

“Если будет мир, то необходимости в четвертой волне мобилизации я не вижу. В данное время речь не идет об увеличении количества военнослужащих, разве что в условиях ротации для отдыха бойцов. Сейчас стоит первоочередной вопрос - оснащение армии. Именно поэтому после пресс-конференции я отправляюсь на Львовский бронетанковый завод”, - сказал Порошенко.

Читайте такжеМинистерство обороны тщательно проверит подготовку армии к зимнему периоду - ЯценюкПосле завершения пресс-конференции президент Украины отбыл на Львовский бронетанковый завод, который является последним пунктом программы его сегодняшнего пребывания во Львовской области.

Как сообщал УНИАН, 2 октября министр обороны Украины Валерий Гелетей заявил, что пока еще не стоит вопрос четвертого этапа мобилизации, потому что продолжается перемирие, но мы должны быть готовы к самому худшему.

Справка УНИАН. 6 сентября официально завершилась третья волна мобилизации, которая проводилась на основании указа президента Украины от 21 июля 2014 года «О частичной мобилизации».