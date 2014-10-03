МВД планирует создать подразделение, аналогичное американскому SWAT, в течение года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

«Что касается специального подразделения по аналогии со SWAT, нам бы хотелось, чтобы этот процесс шел максимально быстро», - заявил он.

«Я очень надеюсь, поскольку окончание реформирования для меня - один из важных личных этапов работы в министерстве», - отметил советник министра.

«Мне бы очень хотелось, чтобы в ближайших полгода, максимум, год вышли на какой-то реальный результат», - сказал Шкиряк.

Читайте такжеМВД планирует создать единое подразделение на базе спецбатальонов – Аваков«Работы очень много, и, поверьте, она не останавливается ни на час, с нами работают лучшие специалисты, и не только украинские, но и специалисты соответствующих силовых министерств из многих стран мира», - сообщил Шкиряк.

«Практически со всеми странами ЕС и США мы в рамках реформирования МВД работаем очень плотно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал глобальную реформу МВД. Планируется, что под юрисдикцию министерства будут подпадать Национальная полиция, Национальная гвардия, Государственная миграционная служба, Государственная служба чрезвычайных ситуаций, Государственная пограничная служба.