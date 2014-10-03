ВАСУ обязал ЦИК зарегистрировать Пискуна кандидатом в нардепы

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

Он напомнил, что сначала ЦИК отказала Пискуну в регистрации, поскольку тот не проживал в Украине последние 5 лет.

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Пискун обжаловал решение комиссии в Киевском апелляционном админсуде, который принял решение в его пользу. ЦИК обжаловала это решение в Высшем админсуде, но этот суд 30 октября постановил оставить решение Киевского апелляционного админсуда без изменений.

"То есть ВАСУ обязал ЦИК зарегистрировать Пискуна, и комиссия выполнила решение суда", - сказал Хивренко.

Напомним, ЦИК отказала в регистрации Пискуну 23 сентября 2014 года.