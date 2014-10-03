ВАСУ обязал ЦИК зарегистрировать Пискуна кандидатом в нардепы
13:16, 03 октября 2014Политика
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Высший административный суд Украины обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать бывшего генерального прокурора Святослава Пискуна кандидатом в народные депутаты от партии Сергея Тигипко "Сильная Украина".
Святослав Пискун / piskun.org
Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.
Он напомнил, что сначала ЦИК отказала Пискуну в регистрации, поскольку тот не проживал в Украине последние 5 лет.
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Пискун обжаловал решение комиссии в Киевском апелляционном админсуде, который принял решение в его пользу. ЦИК обжаловала это решение в Высшем админсуде, но этот суд 30 октября постановил оставить решение Киевского апелляционного админсуда без изменений.
"То есть ВАСУ обязал ЦИК зарегистрировать Пискуна, и комиссия выполнила решение суда", - сказал Хивренко.
Напомним, ЦИК отказала в регистрации Пискуну 23 сентября 2014 года.
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