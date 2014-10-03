Под Донецком до 40% боевиков "Оплота" были убиты или ранены - Тимчук

Об этом сообщает Дмитрий Тычук в своем Facebook.

"По предварительным данным - до 40% убитыми и ранеными", - пишет Тымчук.

Читайте такжеБоевики пытались прорвать оборону донецкого аэропорта - центр АТО

По его словам, основная часть бронетехники, уничтоженная в районе аэропорта в Донецке, а также н.п. Пески и Авдеевка принадлежала данному батальону.