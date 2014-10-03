Под Донецком до 40% боевиков "Оплота" были убиты или ранены - Тимчук

08:29, 03 октября 2014
Политика
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В боях с украинскими войсками в районе Донецка батальон боевиков «Оплот» понёс существенные потери. 

REUTERS

Об этом сообщает Дмитрий Тычук в своем Facebook.

Допис by Dmitry Tymchuk.

"По предварительным данным - до 40% убитыми и ранеными", - пишет Тымчук.

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По его словам, основная часть бронетехники, уничтоженная в районе аэропорта в Донецке, а также н.п. Пески и Авдеевка принадлежала данному батальону.

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