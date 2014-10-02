Россия угрожает миру не меньше исламистов - Госдеп США

«Россия продолжает поставлять оружие сепаратистам, даже после объявления перемирия», - сказала помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд на американо-центрально-европейском стратегическом форуме в Вашингтоне.

«Нам нужно помочь Украине защитить себя, но военного решения конфликта нет, если Россия решит нанести удар по Украине, потому что российская армия всегда будет больше», - добавила Нуланд.

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Помощник госсекретаря также отметила, что угроза со стороны международного терроризма является для Центральной Европы вторым серьезным вызовом в глобальном масштабе.

«Угроза ИГИЛ (Исламского государства Ирака и Леванта - ред.) Центральной Европе велика настолько же, как и угроза со стороны России. ... Все мы должны работать над тем, чтобы сделать центральноевропейское пространство невозможным для проникновения идей терроризма и экстремизма», – подчеркнула Виктория Нуланд.

По материалам Радио Свобода, Голос Америки