В Волновахе задержали главаря батальона «внутренних дел «ДНР»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что гражданин Украины «Г», 1970 г.р., по прозвищу «Альф», в мае с.г. возглавил незаконное военизированное формирование, в которое лично отбирал бойцов из числа местного криминалитета и бывших сотрудников подразделений спецназначения правоохранительных органов.

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Боевики выполняли специальные задания по выявлению групп спецназначения сил АТО, собирали разведданные в районе Донецкого аэропорта и передавали точные координаты украинских военных для нанесения по ним артиллерийских ударов.

Как отметили в пресс-центре, «Г» известен в регионе своим преступным прошлым – привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления, в частности за изнасилование несовершеннолетней девушки.

Находясь в Донецке, банда выполняла функции «фискального органа» – собирала «налоги» с местных бизнесменов. Бандиты захватывали предпринимателей за якобы «антиноворосскую» пропаганду, передавали их в т. н. «военную прокуратуру «ДНР», а имущество бизнесменов делили между собой.

У задержанного СБУ изъяла два удостоверения «заместителя командира батальона СВД Беркут ДНР», а также т.н. «вездеход», с которым злоумышленник мог беспрепятственно пересекать все блокпосты.

В рамках производства, открытого по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации), проводятся оперативно-следственные действия.