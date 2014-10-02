За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, 18 ранены
13:02, 02 октября 2014Политика
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За сутки в зоне проведения АТО погиб один украинский военнослужащий, 18 получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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По его словам, за минувшие сутки на востоке Украины погиб один украинский военнослужащий и 18 получили ранения.
Андрей Лысенко уточнил, что боец погиб при взрыве, когда на блокпосту в западной окраине населенного пункта Миусинск военный наряд подорвался на растяжке с гранаты РГД-5.
Как сообщал УНИАН, сегодня глава МВД Арсен Аваков обнародовал данные, согласно которым на Донбассе за время проведения АТО погибли 134 милиционера и бойца Нацгвардии.
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