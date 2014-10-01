Российское похмелье: санкции эффективны – Kurier

Об этом пишет в своей статье «Российское похмелье: санкции эффективны», опубликованной на сайте австрийской газеты Kurier.

Горе и радость идут рука об руку: Президент России Владимир Путин по видео-связи присоединился к событию, когда в прошлую субботу в ледяном Карском море была введена в эксплуатацию новая буровая платформа. Игорь Сечин, глава государственной нефтяной компании Роснефть, которого Путин знает и ценит с общих дней на невидимом фронте, самолично сообщил перед камерой государственного телевидения о выполнении проекта в превосходной степени. Следовательно, самая северная в мире буровая скважина будет пробурена через полтора месяца.

Только первое из трех полей в Карском море обещает добычу около ста миллионов тонн нефти и почти в три раза больше газа. Пробное бурение также подтвердило, что в водах больше нефти, чем во всей Саудовской Аравии. Чистейшая нефть: суперлегкая с высоким октановым числом. Пока Россия поставляла на рынок прежде всего нефть марки Урал с гораздо более низкой тепловой мощностью. Сечин быстро окрестил новое поле именем «Победа».

Похмелье наступило два дня спустя. Американский нефтяной гигант ExxonMobil, с которым Роснефть в 2011 году заключила «стратегический союз» для разработки и добычи запасов в Черном море и Северном Ледовитом океане, прекратил сотрудничество. Причина: западные санкции из-за политики Москвы в Украине. Они предусматривают, кроме всего прочего, остановку поставок техники для российских нефтяных и газовых компаний.

Главный соперник

Прежде всего, это сложные технологии и ноу-хау для бурения на арктическом шельфе, а также недостаток ликвидности - только для первого этапа геологоразведочных работ в Северном Ледовитом океане было предусмотрено 3,2 млрд долларов – подтолкнули Роснефть к тому, чтобы привлечь к сотрудничеству главного конкурента. В специально созданном для этого совместном предприятии West Alpha, в котором задействовано оборудование из Норвегии, ExxonMobil имеет долю 33,3 процента.

Вмешательство

Как пишет российская экономическая газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на надежные источники, ExxonMobil до недавнего времени пытались использовать свое политическое влияние в Вашингтоне, чтобы спасти свои российские проекты. Поэтому Роснефть в черном списке только с июля.

Вряд ли речь идет об окончательном отказе американского нефтяного гиганта, это только временный отказ до конца санкций. И в каждом отказе, по словам Сечина, есть «возможность возвращения». Вопрос только: когда.

Хотя министр иностранных дел России Лавров уверял, что у России нет никакого интереса в продолжении войны санкций, но в настоящее время никаких изменений в политике не планируется. Это и тот факт, что проекты в Арктике начнут приносить доход самое раннее через пять лет, будет сдерживать других международных инвесторов от заполнения пробела, который останется после ухода ExxonMobil. Этого и боятся эксперты отрасли.

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