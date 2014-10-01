Боевики готовят наступление на Дебальцево - "Права справа"

"Мимо Миусинска и Вахрушино прошло 27 танков боевиков, планирующих наступление", - сообщил он Еспресо.TV.

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По словам Снегирева, танки будут штурмовать Дебальцево.

Также он сообщил, что во вторник днем несколько "Градов" и танков были переброшены в район города Счастье. "Вероятно обстрелы будут продолжаться", - отметил он.