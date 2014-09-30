Одесский кризисный медиацентр заявляет о нападении «Правого сектора» на волонтера

Об этом УНИАН сообщила руководитель центра Алена Балаба.

Она пояснила, что Иванов сегодня был приглашен в центр в качестве спикера, чтобы рассказать о ситуации на востоке страны, откуда он вернулся на днях.

«Сегодня произошло разбойное нападение на нашего спикера – волонтера Константина Иванова, помогающего украинской армии в зоне АТО. Порядка восьми человек под предводительством Сергея Стерненко (лидер одесского «Правого сектора» - УНИАН) во время брифинга ворвались в центр, схватили Константина, выкрутили руки и силой выволокли на улицу», - сказала Балаба. Она отметила, что сотрудники центра, пытавшиеся противостоять нападавшим, были оттеснены.

Читайте такжеВ Одессе избили Шуфрича«Милиция, находившаяся на выходе из бизнес-центра «Шевченковский», бездействовала и не отвечала на призывы сотрудников центра задержать нападавших», - сказала Балаба.

По ее данным, Иванов является координатором региональной организации «Правого сектора», о чем во время своего недавнего визита в Одессу заявлял пресс-секретарь партии Борислав Береза.

«Стерненко данное назначение не принял… Сегодня я сделаю соответствующее заявление в милицию, аналогично намерен поступить Иванов», - заявила Балаба, добавив, что «считает беспрецедентным нападение на волонтера, тем более во время брифинга».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе проукраинские активисты приготовили мусорный бак для депутата Верховной Рады, кандидата в народные депутаты Нестора Шуфрича, однако он на свою пресс-конференцию не явился.

В то же время, возле бизнес-центра «Шевченковский» произошло несколько инцидентов.

В частности, в мусорный контейнер представители «Правого сектора» опустили Константина Иванова, которого вывели из другого офиса данного здания. Активисты заявили, что Иванов представляется участником «Правого сектора», но таковым, по их утверждению, не является.

Кроме того, произошло столкновение между пожилым активистом «Правого сектора» и Евгением Коганом, который называет себя журналистом. В результате инцидента, пенсионер, который, со слов участников акции, является директором одной из школ, госпитализирован. Когана задержали милиционеры, обеспечивающие общественный порядок возле бизнес-центра.