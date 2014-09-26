Закон о люстрации передали на подпись Порошенко

22:07, 26 сентября 2014
Политика
0 0

Кабинет министров передал в администрацию президента завизирован премьером Арсением Яценюком закон "Об очищении власти" с предложением его подписать.

Порошенко / Фото УНИАН

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Читайте такжеОпубликован финальный текст закона о люстрации

Закон "Об очищении власти" был принят парламентом 16 сентября 2014 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter