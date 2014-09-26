Закон о люстрации передали на подпись Порошенко

Кабинет министров передал в администрацию президента завизирован премьером Арсением Яценюком закон "Об очищении власти" с предложением его подписать.

Об этом сообщила пресс-служба правительства. Читайте такжеОпубликован финальный текст закона о люстрации Закон "Об очищении власти" был принят парламентом 16 сентября 2014 года.

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