Закон о люстрации передали на подпись Порошенко
22:07, 26 сентября 2014Политика
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Кабинет министров передал в администрацию президента завизирован премьером Арсением Яценюком закон "Об очищении власти" с предложением его подписать.
Закон о люстрации передали на подпись Порошенко / Фото УНИАН
Об этом сообщила пресс-служба правительства.
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Закон "Об очищении власти" был принят парламентом 16 сентября 2014 года.
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