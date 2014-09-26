Украина просит ООН помочь с Савченко и Сенцовым - BBC

Премьер Арсений Яценюк во время встречи с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном попросил его применить все инструменты для прекращения российской агрессии и преодоления ее последствий, сообщает BBC Украина.

"Речь идет, в частности, о потенциале ООН в вопросах освобождения заложников, в том числе незаконно удерживаемых российской властью Надежды Савченко и Олега Сенцова", - говорится в сообщении Кабмина.

Глава украинского правительства также отметил, что ситуация в Донецкой и Луганской областях остается напряженной.

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"Продолжаются случаи нарушения российской стороной режима прекращения огня. Вызывают серьезную обеспокоенность грубые нарушения прав человека в Крыму, преследования незаконной российской властью крымских татар", - процитировала его слова пресс-служба правительства.

Там сообщили, что стороны договорились об активном использовании структур ООН в решении проблем людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликта.

Пан Ги Мун со своей стороны подтвердил активное участие ООН в запланированной международной донорской конференции, ключевым вопросом которой будет восстановление Донбасса.

Россия постоянно отрицает причастность к событиям на востоке Украины.