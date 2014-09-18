Россия вложила в пропаганду девять миллиардов долларов - американский конгрессмен

Об этом заявил американский конгрессмен Дэн Майк на праздновании 60-летия Украинской редакции Радио Свобода.

«У меня есть информация о том, что Владимир Путин потратил на пропаганду более 9 миллиардов долларов», - отметил он.

Читайте такжеForbes: СМИ проглотили пять российских мифов, которые помогли Путину победить в УкраинеПо мнению конгрессмена, Путин видит врагов не только в Украине, а во всем западном мире.

Ранее в этом месяце Национальная рада Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретила ретрансляцию 15 российских каналов на территории Украины, которые были замечены в искажении фактов и манипуляциях с информацией.