Россия вложила в пропаганду девять миллиардов долларов - американский конгрессмен
19:35, 18 сентября 2014Политика
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Президент России Владимир Путин видит пропаганду как важное оружие в борьбе с миром и потратил на нее 9 миллиардов долларов.
Путин вложил в пропаганду миллиарды / издательство Эксмо
Об этом заявил американский конгрессмен Дэн Майк на праздновании 60-летия Украинской редакции Радио Свобода.
«У меня есть информация о том, что Владимир Путин потратил на пропаганду более 9 миллиардов долларов», - отметил он.
Читайте такжеForbes: СМИ проглотили пять российских мифов, которые помогли Путину победить в УкраинеПо мнению конгрессмена, Путин видит врагов не только в Украине, а во всем западном мире.
Ранее в этом месяце Национальная рада Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретила ретрансляцию 15 российских каналов на территории Украины, которые были замечены в искажении фактов и манипуляциях с информацией.
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