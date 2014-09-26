В Алчевске на металлургическом комбинате возник пожар

Сегодня утром в Алчевске (Луганская область) произошло возгорание на Стане "600" Алческого металлургического комбината.

По сообщениям местных жителей, инцидент произошел из-за взрыва кислородного баллона у газорезчиков. В результате загорелись бочки с горюче-смазочными материалами, передает Informator.

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Некоторое время над городом стоял густой черный дым. Очаг возгорания был успешно ликвидирован. По неподтвержденной информации, один человек погиб, один получил сильные ожоги.

Как сообщалось ранее, АМК — чуть ли не единственное предприятие в городе, которое несмотря на военные действия продолжает стабильно выплачивать зарплату своим работникам.