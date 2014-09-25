Волонтер показал будни бойцов АТО (Фото)
03:49, 25 сентября 2014Политика
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Волонтер Иван Богдан презентовал фото из зоны проведения АТО.
facebook.com/iv.bogdan
Фото он опубликовал на своей странице в Фейсбук.
Ни них бойцы читают книги, готовятся к боям и просто отдыхают.
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"Ты сейчас в офисном кресле или на диване с I-Pad только потому, что кто-то на линии фронта закрывает собой войну. Настоящую.. с холодом и голодом.. с ранеными и убитыми", - пишет волонтер.
Он призывает людей не быть равнодушными и собирать средства, чтобы приобрести украинским военным медикаменты или амуницию.
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