Волонтер показал будни бойцов АТО (Фото)

03:49, 25 сентября 2014
Политика
12 0

Волонтер Иван Богдан презентовал фото из зоны проведения АТО.

facebook.com/iv.bogdan

Фото он опубликовал на своей странице в Фейсбук.

Ни них бойцы читают книги, готовятся к боям и просто отдыхают.

Читайте такжеПорошенко ввел в действие тайное решение СНБО по защите Украины

"Ты сейчас в офисном кресле или на диване с I-Pad только потому, что кто-то на линии фронта закрывает собой войну. Настоящую.. с холодом и голодом.. с ранеными и убитыми", - пишет волонтер.

Он призывает людей не быть равнодушными и собирать средства, чтобы приобрести украинским военным медикаменты или амуницию. 

© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
© facebook.com/iv.bogdan
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter