Волонтер показал будни бойцов АТО (Фото)

Фото он опубликовал на своей странице в Фейсбук.

Ни них бойцы читают книги, готовятся к боям и просто отдыхают.

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"Ты сейчас в офисном кресле или на диване с I-Pad только потому, что кто-то на линии фронта закрывает собой войну. Настоящую.. с холодом и голодом.. с ранеными и убитыми", - пишет волонтер.

Он призывает людей не быть равнодушными и собирать средства, чтобы приобрести украинским военным медикаменты или амуницию.