Особняк Лазаренко в США продали за $5 миллионов
Правительство США в августе продало особняк бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко в Калифорнии за пять миллионов долларов.
Об этом сообщает издание Foreign Policy.
Как пишет Украинская правда, покупку совершил анонимный местный житель через компанию Sunrise Ridge Ventures LLC. Эта компания была создана лишь в середине июля 2014 года одновременно в штатах Калифорния и Делавэр, то есть за несколько недель до покупки.
Сам Лазаренко купил это имение в 1998 году за 6,75 миллиона, но уже через несколько месяцев был арестован и попал в тюрьму.
Издание уточняет, что речь идет о самом большом особняке во всей окрестности. Его площадь составляет 1,7 тыс. кв. м, внутри находятся 11 ванных комнат, огромные бальные залы с гигантскими люстрами. На дверные ручки нанесена позолота.
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Описывая имение, издание добавляет, что оно вызывает "ужас и отвращение".
По данным Foreign Policy, вашингтонский суд в данный момент решает судьбу по 250 млн долларов Лазаренко, которые находятся на разных счетах. В частности, речь идет о возможном возвращении этих денег правительству Украины.
Раньше на эти деньги претендовали разные партнеры Лазаренко и компании, с которыми он имел дело, в том числе "Газпром", который хотел 140 млн, но их претензии были отклонены.