Особняк Лазаренко в США продали за $5 миллионов

Об этом сообщает издание Foreign Policy.

Как пишет Украинская правда, покупку совершил анонимный местный житель через компанию Sunrise Ridge Ventures LLC. Эта компания была создана лишь в середине июля 2014 года одновременно в штатах Калифорния и Делавэр, то есть за несколько недель до покупки.

Сам Лазаренко купил это имение в 1998 году за 6,75 миллиона, но уже через несколько месяцев был арестован и попал в тюрьму.

Издание уточняет, что речь идет о самом большом особняке во всей окрестности. Его площадь составляет 1,7 тыс. кв. м, внутри находятся 11 ванных комнат, огромные бальные залы с гигантскими люстрами. На дверные ручки нанесена позолота.

Читайте такжеАдвокат Лазаренко не может назвать конкретные сроки возвращения своего клиента в Украине Дом находится на участке площадью 17 акров, на котором также размещены две вертолетные площадки и много бассейнов.

Описывая имение, издание добавляет, что оно вызывает "ужас и отвращение".

По данным Foreign Policy, вашингтонский суд в данный момент решает судьбу по 250 млн долларов Лазаренко, которые находятся на разных счетах. В частности, речь идет о возможном возвращении этих денег правительству Украины.

Раньше на эти деньги претендовали разные партнеры Лазаренко и компании, с которыми он имел дело, в том числе "Газпром", который хотел 140 млн, но их претензии были отклонены.