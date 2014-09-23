Президент назначил Демченко своим советником
21:34, 23 сентября 2014Политика
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Президент Петр Порошенко назначил Руслана Демченко своим советником.
REUTERS
Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства.
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