В октябре Украину посетят спикеры стран-членов Евросоюза

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

Согласно сообщению, председатель Верховной Рады Турчинов сегодня провел телефонный разговор с маршалком Сената Республики Польша Богданом Борусевичем. Разговор состоялся по инициативе польской стороны.

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