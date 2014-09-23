В "ДНР" анонсировали очередной обмен пленными
00:42, 23 сентября 2014Политика
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В "Донецкой народной республике" анонсировали очередной обмен пленными.
REUTERS
Об этом сообщается в Twitter "республики".
"Следующий обмен пленными между украинскими силовиками и армией Новороссии, скорее всего, состоится в среду (24 сентября - Ред.)", - сказано в сообщении.
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При этом отмечается, что обмен состоится в формате "60 на 60".
"Следующий обмен пленными между украинскими силовиками и армией Новороссии, скорее всего, произойдет в среду "60 на 60".
- ДНР Новороссия (@press_dnr) Сентябрь 22, 2014
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