В "ДНР" анонсировали очередной обмен пленными

Об этом сообщается в Twitter "республики".

"Следующий обмен пленными между украинскими силовиками и армией Новороссии, скорее всего, состоится в среду (24 сентября - Ред.)", - сказано в сообщении.

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При этом отмечается, что обмен состоится в формате "60 на 60".