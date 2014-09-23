В "ДНР" анонсировали очередной обмен пленными

00:42, 23 сентября 2014
Политика
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В "Донецкой народной республике" анонсировали очередной обмен пленными.

REUTERS

Об этом сообщается в Twitter "республики".

"Следующий обмен пленными между украинскими силовиками и армией Новороссии, скорее всего, состоится в среду (24 сентября - Ред.)", - сказано в сообщении.

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При этом отмечается, что обмен состоится в формате "60 на 60".

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