Порошенко уволил глав 14 райгосадминистраций

Президент Украины Петр Порошенко уволил глав 14 районных государственных администраций.

Соответствующие распоряжения главы государства размещены на его официальном сайте. Читайте такжеПорошенко уволил Шульгу с должности главы Сумской ОГА В частности, в Киевской области, Виктора Грицая уволен с должности председателя Яготинской районной государственной администрации, Нину Плис - с должности председателя Барышевской РГА, Анатолия Чичикала - с должности председателя Сквирской РГА.

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