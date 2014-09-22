Порошенко уволил глав 14 райгосадминистраций
17:59, 22 сентября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уволил глав 14 районных государственных администраций.
REUTERS
Соответствующие распоряжения главы государства размещены на его официальном сайте.
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В частности, в Киевской области, Виктора Грицая уволен с должности председателя Яготинской районной государственной администрации, Нину Плис - с должности председателя Барышевской РГА, Анатолия Чичикала - с должности председателя Сквирской РГА.
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