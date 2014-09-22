Участники военных учений «Rapid Trident 2014» отметили День дружбы

Как сообщили УНИАН в пресс-группе украинско-американских тактических учений «Rapid Trident 2014», в рамках Дня дружбы в Международный центр миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон), посетил украинский фольклорный ансамбль «Калина», который представил военным подборку из украинских народных песен и танцев.

В военном городке «Центральный» на полигоне состоялся концерт творческого коллектива Национального президентского оркестра, также на полигоне выступили артисты заслуженного Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины. В рамках Дня дружбы выступил и вокально-инструментальный ансамбль командования Сухопутных войск США в Европе, который представил подборку современных популярных ритмов, попурри из джазовых и блюзовых мелодий.

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Кроме того, в рамках Дня дружбы участники военных учений приняли участие в соревнованиях по настольному теннису, футболу, баскетболу, волейболу и перетягиванию каната. Соревнования организовывались в командном первенстве. Честь Украины отстаивала сборная курсантов Академии сухопутных войск, Морской пехоты и Национальной гвардии. Украинским ребятам не было равных в перетягивании каната. Первыми в баскетболе и волейболе стала сборная Литвы. В футболе победили военнослужащие сборной команды Румынии. А сильнейшим в пауэр-лифтинге стал канадец капитан Марк Вассон.

После спортивных соревнований военнослужащие имели возможность ознакомиться с исторической частью Львова. Американские военные музыканты из вокально-инструментальной группы в воскресенье, 21 сентября, в центре города возле памятника Тарасу Шевченко дали многочасовой концерт популярной музыки для львовян.