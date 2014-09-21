Боевики готовятся выпускать свою "валюту"

01:05, 21 сентября 2014
Политика
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Боевики на Донбассе уже сделали эскизы будущих купюр.

REUTERS

Соответствующие эскизы денежных знаков обнародовало издание Новости Донбасса в Твиттере.

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"У террористов уже есть эскизы денег", - отмечает издание.

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