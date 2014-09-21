Боевики готовятся выпускать свою "валюту"
01:05, 21 сентября 2014Политика
0 0
Боевики на Донбассе уже сделали эскизы будущих купюр.
REUTERS
Соответствующие эскизы денежных знаков обнародовало издание Новости Донбасса в Твиттере.
Читайте такжеДНР отвергает предложение Порошенко о статусе Донбасса
"У террористов уже есть эскизы денег", - отмечает издание.
У террористов есть эскизы денег уже pic.twitter.com/EfEHbhna4h
- Новости Донбасса (@novostidnua) 20 сентября 2014
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter