Россия пыталась сорвать выступление крымских татар в Нью-Йорке
00:31, 21 сентября 2014Политика
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Россия выразила письменный протест в связи с участием Меджлиса крымскотатарского народа во всемирной конференции по вопросам коренных народов, которая состоится 22-23 сентября в Нью-Йорке.
REUTERS
Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Мы немедленно провели работу и Секретариат ООН отклонил это требование России. Меджлис примет участие в конференции", - цитирует Климкина ТСН.
По его словам, в самом Крыму у татар, которые должны были ехать на конференцию, просто отбирали паспорта.
"Но мы же знаем, что правда всегда побеждает. Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров достойно представят свой народ на конференции", - написал министр.
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Напомним, недавно оккупационная власть Крыма дала Меджлису сутки на выселение.
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