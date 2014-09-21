Россия пыталась сорвать выступление крымских татар в Нью-Йорке

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы немедленно провели работу и Секретариат ООН отклонил это требование России. Меджлис примет участие в конференции", - цитирует Климкина ТСН.

По его словам, в самом Крыму у татар, которые должны были ехать на конференцию, просто отбирали паспорта.

"Но мы же знаем, что правда всегда побеждает. Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров достойно представят свой народ на конференции", - написал министр.

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Напомним, недавно оккупационная власть Крыма дала Меджлису сутки на выселение.