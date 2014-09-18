Украина никогда не вернется в ужасное советское прошлое - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время своего выступления на совместном заседании Палаты общин и Сената Канады в Оттаве.

Президент напомнил, что Верховная Рада 16 сентября ратифицировала Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

”Мы сказали - ”Прощай, Советский Союз!” Это был некий рубикон, который мы должны были преодолеть. Мы никогда уже не вернемся назад к нашему ужасному прошлому”, - отметил Порошенко.

Читайте такжеПорошенко обещает честные и прозрачные парламентские выборы

Также он подчеркнул, что свобода, демократия и европейское будущее стали по-настоящему реальными для развития Украины и выразил решительное убеждение, что Украина имеет возможность стать членом Европейского Союза.

Относительно боевых действий на востоке страны Порошенко отметил: ”Я считаю, что война на востоке Украины - это война против терроризма. Это наша общая война, и я не имею в этом сомнений. С вашей помощью и с помощью международного сообщества мы победим в этой борьбе”.