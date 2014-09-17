Луганщина осталась без электричества из-за обстрела ТЭС

Как сообщили УНИАН в областной государственной администрации, все объекты, учреждения и жилые дома в городах и районах области с 16:15 остаются без энергоснабжения.

Пожар на ТЭС еще не потушен.

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По оценкам специалистов, если пожар так и не удастся потушить, то ТЭС может гореть еще 2 дня. Информации о пострадавших пока нет.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью ДТЭК, в результате боевых действий возле города Счастье в 16:10 несколько снарядов попали на территорию ТЭС. Один снаряд повредил трансформатор. «Начался пожар, горит трансформаторное масло. Электростанция автоматически отключилась – «села на ноль», - говорится в сообщении.

При этом в ДТЭК сообщают, что отключение станции привело к обесточиванию населенных пунктов на севере Луганской области.